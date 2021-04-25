У 23-му турі УПЛ "Динамо" приймало "Інгулець". Кияни здобули впевнену перемогу і достроково стали чемпіонами України.
Динамівці вийшли вперед вже на 4-й хвилині матчу - Ілля Забарний забив свій дебютний гол за "Динамо", відзначившись ударом головою в падінні. Ще через десять хвилин Артем Бесєдін забив після навісу зі штрафного.
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Відразу після перерви Віктор Циганков довів рахунок до великого, зігравши на добиванні. Пізніше Циганков оформив дубль завдяки дальньому удару і рикошету.
На цьому "Динамо" не зупинилося - Денис Попов забив головою ударом з лінії воротарського майданчика.
"Динамо" набрало 58 очок і за три тури до фінішу на 13 пунктів випереджає "Шахтар".
"Інгулець", у якого 20 очок, йде 12-м.
"Динамо" - "Інгулець" - 5:0
Голи: Забарний, 5, Бесєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82
"Динамо": Бущан, Кендзьора (Караваєв, 46), Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 60), Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігес, 60), Бесєдін
"Інгулець": Кринський, Асмелаш, Семенко, Салем, Синьогуб, Коробенко, Янаков (Щедрий, 74), Бартулович, Васін (Сітчінава, 74), Козак (Коваленко, 74), Шевцов (Плохотнюк, 81)
Попередження: Кринський, Синьогуб, Бартулович
Відео голів
Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур
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