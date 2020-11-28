У центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийматиме полтавську "Ворсклу".
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Стартовий свисток прозвучить о 17.00.
Кияни набрали 23 очки та лідирують у турнірній таблиці чемпіонату України. У минулому турі команда в гостях здобула перемогу над "Інгульцем" з рахунком 2:0. У майбутньому поєдинку "Динамо" вже зможе допомогти Віктор Циганков, який був відсутній через коронавірус.
Цього тижня динамівці провели черговий матч у Лізі чемпіонів і були розгромлені "Барселоною" - 0:4.
"Ворскла" стала відкриттям нового сезону УПЛ. Команда Юрія Максимов має в активі 19 очок і входить до трійки лідерів, відстаючи від "Шахтаря" всього на один пункт.
У минулому турі полтавці впевнено розібралися з "Колосом" на своєму полі - 3:0. До цього "Ворскла" також встигла відзначитися нічиєю з донецьким "Шахтарем".
З 25 домашніх матчів проти "Ворскли" кияни виграли 22 при 2 нічиїх і 1 поразці.
УПЛ, 11-й тур
Динамо - Ворскла
Онлайн відео трансляція матчу
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"2+2"
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