Підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з третьою командою турнірної таблиці.

У центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийматиме полтавську "Ворсклу".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Динамо - Ворскла.

Стартовий свисток прозвучить о 17.00.

Кияни набрали 23 очки та лідирують у турнірній таблиці чемпіонату України. У минулому турі команда в гостях здобула перемогу над "Інгульцем" з рахунком 2:0. У майбутньому поєдинку "Динамо" вже зможе допомогти Віктор Циганков, який був відсутній через коронавірус.

Цього тижня динамівці провели черговий матч у Лізі чемпіонів і були розгромлені "Барселоною" - 0:4.

"Ворскла" стала відкриттям нового сезону УПЛ. Команда Юрія Максимов має в активі 19 очок і входить до трійки лідерів, відстаючи від "Шахтаря" всього на один пункт.

У минулому турі полтавці впевнено розібралися з "Колосом" на своєму полі - 3:0. До цього "Ворскла" також встигла відзначитися нічиєю з донецьким "Шахтарем".

З 25 домашніх матчів проти "Ворскли" кияни виграли 22 при 2 нічиїх і 1 поразці.

УПЛ, 11-й тур

Динамо - Ворскла

Онлайн відео трансляція матчу

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"2+2"

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Автор: Данило Слесь