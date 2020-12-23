Стали відомі результати обстеження тіла легенди футболу Дієго Марадони, який помер 25 листопада.
Про це повідомляє Telam з посиланням на джерело в судмедекспертизі.
Аналізи показали відсутність в організмі слідів наркотичних речовин і алкоголю.
При цьому експертиза показала, що Марадона приймав ряд препаратів для лікування шизофренії і антидепресанти, які можуть викликати аритмію серця.
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Зокрема, в організмі були виявлені сліди венлафаксину (антидепресант, який використовується для лікування тривожних неврозів), кветіапіну (нейролептик, застосовуваний для лікування хронічної та гострої шизофренії), леветирацетаму (протиепілептичний засіб, здатний викликати сонливість) і налтрексону (антагоніст опіоїдних рецепторів).
Слідчі планують проконсультуватися з медиками, щоб встановити, чи підходять ці препарати для пацієнтів з хронічними захворюваннями серця і чи можливо було уникнути летального результату.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
- Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.
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