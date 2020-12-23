Стали відомі результати аутопсії тіла легендарного футболіста.

Стали відомі результати обстеження тіла легенди футболу Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Про це повідомляє Telam з посиланням на джерело в судмедекспертизі.

Аналізи показали відсутність в організмі слідів наркотичних речовин і алкоголю.

При цьому експертиза показала, що Марадона приймав ряд препаратів для лікування шизофренії і антидепресанти, які можуть викликати аритмію серця.

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Зокрема, в організмі були виявлені сліди венлафаксину (антидепресант, який використовується для лікування тривожних неврозів), кветіапіну (нейролептик, застосовуваний для лікування хронічної та гострої шизофренії), леветирацетаму (протиепілептичний засіб, здатний викликати сонливість) і налтрексону (антагоніст опіоїдних рецепторів).

Слідчі планують проконсультуватися з медиками, щоб встановити, чи підходять ці препарати для пацієнтів з хронічними захворюваннями серця і чи можливо було уникнути летального результату.

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Автор: Антон Дудар