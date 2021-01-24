Форвард "Барселони" Антуан Грізманн висловився з приводу кадрів побиття 14-річного українця в Парижі.
15 січня група озброєних осіб на вулиці Парижу здійснила напад на школярів. Серед них виявився українець Юрій Крученюк. Після нападу він впав в кому та знаходився в реанімації з травмами різної ступені тяжкості. Він прийшов до тями в суботу.
"Нестерпні світлини. Сил тобі, Юрій, видужуй", – написав Грізманн у своєму Twitter.
В цьому сезоні Антуан провів 18 матчів та відзначився 5-ма голами.
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