14-річному юнаку слова підтримки висловив Антуан Грізманн.

Форвард "Барселони" Антуан Грізманн висловився з приводу кадрів побиття 14-річного українця в Парижі.

15 січня група озброєних осіб на вулиці Парижу здійснила напад на школярів. Серед них виявився українець Юрій Крученюк. Після нападу він впав в кому та знаходився в реанімації з травмами різної ступені тяжкості. Він прийшов до тями в суботу.

"Нестерпні світлини. Сил тобі, Юрій, видужуй", – написав Грізманн у своєму Twitter.

В цьому сезоні Антуан провів 18 матчів та відзначився 5-ма голами.

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Автор: Будрін Артем