Ігор Суркіс мріє, щоб "Шахтар" повернувся на "Донбас Арену".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про те, що головний конкурент киян "Шахтар" з минулого року грає на "Олімпійському" в Києві.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".

Суркіс заявив, що мріє про те, щоб у "Шахтаря" була можливість грати на рідній арені:

"У мене є мрія, щоб у нашій країні був мир. Щоб я міг приїхати на одну з найкращих арен, які є в Україні, на "Донбас Арену", і обіграти там "Шахтар". При 53-тисячному стадіоні саме приїхати і обіграти їх".

"У мене є мрія, щоб донецький "Шахтар" поїхав у свій регіон, - продовжив президент "Динамо", - але мене звинувачують, наприклад, що "Шахтар" сьогодні грає в Києві і я нібито дав можливість використовувати їм центральний стадіон... Я нічого нікому не давав! Як президент клубу я був, природно, проти. Тому що тепер нам важко експлуатувати поле. Але люди опинилися не вдома".

"Тим більше стадіон належить державі. Тим більше гроші, які йтимуть на цей стадіон, - вони будуть цей стадіон якомога довше підтримувати. Ну грають... Але у мене є мрія, щоб вони поїхали в свій регіон, а ми грали в Києві і були єдиною командою, яка грає в Києві", - додав Суркіс.

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Він акцентував увагу на тому, що в умовах коронавірусу "Шахтарю" немає сенсу літати з Києва до Харкова, "щоб зіграти на порожньому стадіоні".

Президент "Динамо" підкреслив, що не потрібно звинувачувати його в тому, що "Шахтар" грає на "Олімпійському":

"У таких речах - дурних, нерозумних - не треба нас звинувачувати, що я комусь щось... Я розумію, якби я пустив донецький "Шахтар" грати на нашому динамівському стадіоні, і грали б там і ми, і вони, - мене можна було б у цьому звинуватити. Але звинуватити в тому, що вони грають на державному стадіоні, підписали договір... Це смішно, просто смішно".

"Шахтар": переїзд до Києва

Свій останній матч на "Донбас Арені" "Шахтар" провів 2 травня 2014 року, обігравши "Іллічівець" (3:1) в 28-му турі УПЛ.

Після цього "гірники" покинули Донецьк, а свої домашні матчі проводили спершу на "Арені Львів" у Львові, а з лютого 2017 року - на стадіоні "Металіст" у Харкові. Базувалася команда при цьому в Києві - з 2014 року тренувальною базою "гірників" є олімпійський комплекс "Святошин".

З сезону 2020-2021 "Шахтар" проводить домашні матчі на "Олімпійському" в Києві. Контракт зі стадіоном підписано на три роки.

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Автор: Антон Дудар