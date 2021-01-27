Дербі Мілану виправдало афішу та вийшло спекотним.

В 1/4 фіналу Кубку Італії "Мілан" та "Інтер" з'ясовували хто сильніший. Підопічні Стефано Піолі першими відкрили рахунок. Златан Ібрагімович забив свій 8-й гол у семи матчах проти "Інтера" красивим ударом від штанги.

Наприкінці першого тайму найдорожчий гравець "Інтера" та Серії А Лукаку і лідер "Мілану" Ібрагімович влаштували суперечку. Обоє грубо лаялися та за свою неспортивну поведінку отримали жовті картки від судді.

В другому таймі "Інтер" зміг здобути вольову перемогу. На 58-й хвилині Златан отримав друге попередження за фол на Коларові. Це автоматично перетворилося на червону картку і швед залишив команду в меншості.

"Нерадзуррі" на 71-й хвилині з пенальті відновили паритет - Лукаку не схибив з одинадцяти метрів. А потім підопічні Конте вирвали перемогу. На 97-й хвилині Крістіан Еріксен забив дивовижний гол зі штрафного удару.

Зауважимо, що на 75-й хвилині рефері поєдинку Паоло Валері зазнав травми та не зміг продовжити. Арбітра замінив резервний суддя.

В 1/2 Кубку Італії "Інтер" зустрінеться з переможцем пари "Ювентус" - "СПАЛ".

Кубок Італії. 1/4 фіналу

Стадіон: "Джузеппе Меацца"

"Інтер" - "Мілан" 2:1

Голи: Лукаку, 71 (пен.), Еріксен, 90+7 - Ібрагімовіч, 31

"Інтер": Хандановіч, Шкріньяр, Де Врей, Коларов (Янг 90+2), Дарміан (Хакімі 46), Брозовіч (Еріксен 88), Відаль, Перішич (Лаутаро Мартінес 67), Барелла, Лукаку, Алексіс Санчес.

"Мілан": Татарушану, Далот, К'єр (Томорі 19), Романьолі, Ернандес, Кессі, Мейте, Салемакерс (Кастільєхо 85), Діас (Ребіч 60), Леау (Круніч 85), Ібрагімовіч

Вилучення: Ібрагімовіч, 58 (друга жовта)

Головний арбітр: Паоло Валері

Повний матч до вашої уваги.

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Автор: Будрін Артем