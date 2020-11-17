Карлос Тевес був покараний за грубий фол.

Нападник "Бока Хуніорс" Карлос Тевес встановив рекорд чемпіонату Аргентини, коли заробив жовту картку.

У третьому турі першого етапу турніру "Бока" приймала "Тальєрес", а Тевес вже на третій секунді шипами наступив на ногу супернику.

Арбітр міг видалити 36-річного футболіста, але обмежився жовтою карткою, яка стала найшвидшою в історії чемпіонату Аргентини.

Варто відзначити, що матч завершився поразкою "Бока Хуніорс" з рахунком 0:1, а команда Тевеса догравала поєдинок удев'ятьох. При цьому форвард залишився на полі до фінального свистка.

Повтор фолу опублікував Twitter-акаунт En Una Baldosa.

Карлос Тевес відомий в Європі за виступом за кілька топ-клубів - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" і "Ювентус".

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Автор: Данило Слесь