Нападник "Бока Хуніорс" Карлос Тевес встановив рекорд чемпіонату Аргентини, коли заробив жовту картку.
У третьому турі першого етапу турніру "Бока" приймала "Тальєрес", а Тевес вже на третій секунді шипами наступив на ногу супернику.
Арбітр міг видалити 36-річного футболіста, але обмежився жовтою карткою, яка стала найшвидшою в історії чемпіонату Аргентини.
Варто відзначити, що матч завершився поразкою "Бока Хуніорс" з рахунком 0:1, а команда Тевеса догравала поєдинок удев'ятьох. При цьому форвард залишився на полі до фінального свистка.
Повтор фолу опублікував Twitter-акаунт En Una Baldosa.
Tevez y la plancha.#AmorBaldoseropic.twitter.com/KZz3FKQjkO— En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 16, 2020
Карлос Тевес відомий в Європі за виступом за кілька топ-клубів - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" і "Ювентус".
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