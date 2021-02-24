Вболівальники нарешті повертаються на стадіони.

24 лютого стартував продаж квитків на матч 16-го туру Української прем'єр-ліги між "Колосом" та "Рухом". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці 27 лютого о 19:30.

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Оголошена вартість квитка здивувала - всього 1 гривня.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Колос".

Керівництво вирішило зробити символічну ціну для того, щоб трибуни не були порожніми після постанови та дозволу Кабінету Міністрів проводити матчі з уболівальниками.

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Автор: Будрін Артем