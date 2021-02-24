Публіка в Ковалівці любить футбол / фото koloskovalivka.com
24 лютого стартував продаж квитків на матч 16-го туру Української прем'єр-ліги між "Колосом" та "Рухом". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці 27 лютого о 19:30.
Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: названо найкращого гравця 15-го туру
Оголошена вартість квитка здивувала - всього 1 гривня.
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Колос".
Керівництво вирішило зробити символічну ціну для того, щоб трибуни не були порожніми після постанови та дозволу Кабінету Міністрів проводити матчі з уболівальниками.
Читайте також:
- Скандал в УПЛ: арбітр подасть в суд за наклеп на тренера, який попросив його розмовляти українською
- Шахтар у мережі побажав Динамо перемоги в матчі з Брюгге: що відповіли кияни
- "Він все ще Владик": екс-тренер Динамо Хацкевич висловився про зірку київського клубу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram