Українська Прем'єр-ліга офіційно підтвердила, що матчі 15-го туру пройдуть з глядачами.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Проводити матчі з уболівальниками дозволяє постанова Кабінету Міністрів.
Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 14-го туру, таблицяПри цьому трибуни стадіонів можуть бути заповнені не більше ніж на 50%. Також повинні дотримуватися відповідні санітарні та протиепідемічні заходи і здійснюватися обов'язковий щоденний контроль за станом здоров'я учасників.
Нагадаємо, раніше з глядачами вже відбувся матч "Динамо" - "Брюгге" в Лізі Європи, який пройшов на "Олімпійському".
УПЛ: 15-й тур
- 15-й тур УПЛ пройде з 20 по 22 лютого.
- Лідер турніру "Динамо" 21 лютого зіграє проти "Десни" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Матч буде формально виїзним для киян.
- "Шахтар" цього ж дня прийматиме на "Олімпійському" "Рух".
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