Фанати зможуть відвідати матчі чемпіонату вже цими вихідними.

Українська Прем'єр-ліга офіційно підтвердила, що матчі 15-го туру пройдуть з глядачами.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Проводити матчі з уболівальниками дозволяє постанова Кабінету Міністрів.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 14-го туру, таблицяПри цьому трибуни стадіонів можуть бути заповнені не більше ніж на 50%. Також повинні дотримуватися відповідні санітарні та протиепідемічні заходи і здійснюватися обов'язковий щоденний контроль за станом здоров'я учасників.

Нагадаємо, раніше з глядачами вже відбувся матч "Динамо" - "Брюгге" в Лізі Європи, який пройшов на "Олімпійському".

УПЛ: 15-й тур

15-й тур УПЛ пройде з 20 по 22 лютого.

Лідер турніру "Динамо" 21 лютого зіграє проти "Десни" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Матч буде формально виїзним для киян.

"Шахтар" цього ж дня прийматиме на "Олімпійському" "Рух".

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Автор: Антон Дудар