Марлос забив два красивих голи / фото ФК Шахтар

У 2020 році в чемпіонаті України було забито безліч красивих голів.

Портал zbirna.com відібрав одинадцять найкращих м'ячів УПЛ за підсумками року.

Марлос ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Шахтар" - "Десна" - 1:0.

Віктор Циганков ("Динамо"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Колос" - 2:0.

Сергій Булеца ("Дніпро-1"). УПЛ-2019/20. "Дніпро-1" - "Маріуполь" - 3:0.

Марлос ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Шахтар" - "Десна" - 3:2.

Євген Коноплянка ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Шахтар" - 2:3.

Пилип Будківський ("Десна"). УПЛ-2019/20. "Зоря" - "Десна" - 1:1.

Манор Соломон ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Олександрія" - "Шахтар" - 2:2.

Беньямін Вербич ("Динамо"). УПЛ-2020/21. "Динамо" - "Зоря" - 1:1.

Шина ("Львів"). УПЛ-2020/21. "Шахтар" - "Львів" - 5:1.

Денис Янаков ("Інгулець"). УПЛ-2020/21. "Інгулець" - "Зоря" - 1:1.

Бонус. Дмитро Хомченовський ("Зоря"). УПЛ-2019/20. "Зоря" - "Десна" - 1:1.

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Автор: Антон Дудар