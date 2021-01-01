Краса від Марлоса, Циганкова та інших: найкращі голи УПЛ в 2020 році (відео)

У добірку увійшли відразу два голи від Марлоса, точні удари Беньяміна Вербича, Віктора Циганкова та інші голи.

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