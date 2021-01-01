У 2020 році в чемпіонаті України було забито безліч красивих голів.
Портал zbirna.com відібрав одинадцять найкращих м'ячів УПЛ за підсумками року.
Марлос ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Шахтар" - "Десна" - 1:0.
Віктор Циганков ("Динамо"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Колос" - 2:0.
Сергій Булеца ("Дніпро-1"). УПЛ-2019/20. "Дніпро-1" - "Маріуполь" - 3:0.
Марлос ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Шахтар" - "Десна" - 3:2.
Євген Коноплянка ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Шахтар" - 2:3.
Пилип Будківський ("Десна"). УПЛ-2019/20. "Зоря" - "Десна" - 1:1.
Манор Соломон ("Шахтар"). УПЛ-2019/20. "Олександрія" - "Шахтар" - 2:2.
Беньямін Вербич ("Динамо"). УПЛ-2020/21. "Динамо" - "Зоря" - 1:1.
Шина ("Львів"). УПЛ-2020/21. "Шахтар" - "Львів" - 5:1.
Денис Янаков ("Інгулець"). УПЛ-2020/21. "Інгулець" - "Зоря" - 1:1.
Бонус. Дмитро Хомченовський ("Зоря"). УПЛ-2019/20. "Зоря" - "Десна" - 1:1.
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