Команда Пепа Гвардіоли домоглася не надто впевненого результату в першій грі, а Олександр Зінченко на полі не з'явився.

"Манчестер Сіті" насилу обіграв дортмундську "Боруссію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройшов в Англії.

Кевін де Брюйне вивів "Сіті" вперед, з лінії воротарського замкнувши пас Ріяда Мареза. А гол "Боруссії" в першому таймі був досить спірно скасований після VAR.

Читайте такожРеал розібрався з Ліверпулем у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонівКінцівка матчу вийшла неймовірно напруженою. На 84-й хвилині Марко Ройс вийшов на ворота після пасу Ерлінга Холанда і зрівняв рахунок, але через шість хвилин Філ Фоден приніс "Сіті" перемогу.

Українець Олександр Зінченко провів весь матч у запасі "Сіті".

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" Д - 2:1

Голи: Де Брюйне, 19, Фоден, 90 - Ройс, 84

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу, Родрі, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Сілва (Жезус, 59)

"Боруссія" Д: Хітц, Морей (Меньє, 81), Аканджі, Хуммельс, Геррейру, Беллінгем, Джан, Дауд (Ділейні, 81), Кнауфф (Рейна, 63), Холанд, Ройс

Попередження: Джан, Беллінгем

Відеоогляд матчу від YouTube-каналу Volia Sport.

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" Дортмунд: підсумки матчу

"Ман Сіті" і "Боруссія" втретє зустрічалися в рамках Ліги чемпіонів. "Сіті" виграв вперше.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Філ Фоден (оцінка 8,2).

Починаючи з дебютного сезону в ЛЧ (2011-2012), "Сіті" забив у турнірі більше всіх голів на 90-й хвилині і пізніше поряд з "Реалом" (по 17).

Джуд Беллінгем у віці 17 років і 281 день став другим наймолодшим гравцем в історії ЛЧ, який вийшов у стартовому складі на стадії 1/4 фіналу, після Бояна Кркіча (17 років 217 днів у 2008 році).

Зустріч у відповідь команди проведуть 14 квітня в Дортмунді.

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Автор: Антон Дудар