МЮ - ПСЖ / фото REUTERS

2 грудня відбулися матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах E, F, G та H.

"Динамо" вдруге поспіль програло з великим рахунком, поступившись "Ювентусу" в Турині. Команда українця Сергія Реброва "Ференцварош" також зазнала розгромної поразки, програвши з таким же рахунком "Барселоні".

У центральному матчі ігрового дня ПСЖ на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед". Червону картку у манкуніанців на 70-й хвилині отримав екс-гравець "Шахтаря" Фред.

Чотири голи Олів'є Жиру дозволили "Челсі" розгромити "Севілью". Він став першим в історії лондонського клубу, кому вдалося забити чотири м'ячі в матчі ЛЧ. "Брюгге" розгромив "Зеніт", позбавивши російський клуб шансів на євровесну.

Результати матчів

Група Е

"Краснодар" - "Ренн" - 1:0

Гол: Берг, 71

"Севілья" - "Челсі" - 0:4

Голи: Жиру 8, 54, 74, 83 (з пенальті)

Положення команд: "Челсі" - 13 очок, "Севілья" - 10, "Краснодар" - 4, "Ренн" - 1

Олів'є Жиру забив чотири голи / фото REUTERS

Група F

"Боруссія" Дортмунд - "Лаціо" - 1:1

Голи: Геррейро, 44 - Іммобіле, 67 (з пенальті)

"Брюгге" - "Зеніт" - 3:0

Голи: де Кетеларе, 33, Ванакен, 58 (з пенальті), Ланг, 73

Положення команд: "Боруссія" Д - 10 очок, "Лаціо" - 9, "Брюгге" - 7, "Зеніт" - 1

Брюгге - Зеніт / фото REUTERS

Група G

"Ювентус" - "Динамо" Київ - 3:0

Голи: К'єза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

"Ференцварош" - "Барселона" - 0:3

Голи: Грізманн, 14, Брейтуейт, 20, Дембеле, 28 (з пенальті)

Положення команд: "Барселона" - 15 очок, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1

Ференцварош - Барселона / фото REUTERS

Група H

"Істанбул Башакшехир" - "РБ Лейпциг" - 3:4

Голи: Кахведжі, 45+3, 72, 85 - Поульсен, 26, Мюкіле, 43, Дані Ольмо, 66, Серлот, 90+2

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ - 1:3

Голи: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90+1, Маркіньос, 69

Положення команд: МЮ - 9 очок, ПСЖ - 9, "РБ Лейпциг" - 9, "Істанбул" - 3

Істанбул - РБ Лейпциг / фото REUTERS

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

  • Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.
  • 5-й тур Ліги чемпіонів: результати матчів 1 грудня.
  • У плей-офф ЛЧ на даний момент вже пробилися "Манчестер Сіті", "Порту", "Севілья", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Баварія", "Ліверпуль" і "Боруссія" Д.
  • Матчі заключного 6-го туру групового раунду ЛЧ пройдуть 8/9 грудня. "Динамо" 8 грудня прийматиме "Ференцварош", а "Шахтар" 9 грудня в Мілані зіграє з "Інтером".
  • Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.
  • Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

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Автор: Антон Дудар