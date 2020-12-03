Ліга чемпіонів: ПСЖ виграв у Манчестер Юнайтед та інші результати 2 грудня

Чотири розгромних результату, покер від Олів'є Жиру і сім голів у матчі турецького і німецького клубів.

2 грудня відбулися матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах E, F, G та H. "Динамо" вдруге поспіль програло з великим рахунком, поступившись "Ювентусу" в Турині. Команда українця Сергія Реброва "Ференцварош" також зазнала розгромної поразки, програвши з таким же рахунком "Барселоні". У центральному матчі ігрового дня ПСЖ на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед". Червону картку у манкуніанців на 70-й хвилині отримав екс-гравець "Шахтаря" Фред. Чотири голи Олів'є Жиру дозволили "Челсі" розгромити "Севілью". Він став першим в історії лондонського клубу, кому вдалося забити чотири м'ячі в матчі ЛЧ. "Брюгге" розгромив "Зеніт", позбавивши російський клуб шансів на євровесну. Результати матчів Група Е "Краснодар" - "Ренн" - 1:0 Гол: Берг, 71 "Севілья" - "Челсі" - 0:4 Голи: Жиру 8, 54, 74, 83 (з пенальті) Положення команд: "Челсі" - 13 очок, "Севілья" - 10, "Краснодар" - 4, "Ренн" - 1 Група F "Боруссія" Дортмунд - "Лаціо" - 1:1 Голи: Геррейро, 44 - Іммобіле, 67 (з пенальті) "Брюгге" - "Зеніт" - 3:0 Голи: де Кетеларе, 33, Ванакен, 58 (з пенальті), Ланг, 73 Положення команд: "Боруссія" Д - 10 очок, "Лаціо" - 9, "Брюгге" - 7, "Зеніт" - 1 Група G "Ювентус" - "Динамо" Київ - 3:0 Голи: К'єза, 21, Роналду, 57, Мората, 66 "Ференцварош" - "Барселона" - 0:3 Голи: Грізманн, 14, Брейтуейт, 20, Дембеле, 28 (з пенальті) Положення команд: "Барселона" - 15 очок, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1 Група H "Істанбул Башакшехир" - "РБ Лейпциг" - 3:4 Голи: Кахведжі, 45+3, 72, 85 - Поульсен, 26, Мюкіле, 43, Дані Ольмо, 66, Серлот, 90+2 "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ - 1:3 Голи: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90+1, Маркіньос, 69 Положення команд: МЮ - 9 очок, ПСЖ - 9, "РБ Лейпциг" - 9, "Істанбул" - 3 Ліга чемпіонів 2020-2021: головне Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

5-й тур Ліги чемпіонів: результати матчів 1 грудня.

У плей-офф ЛЧ на даний момент вже пробилися "Манчестер Сіті", "Порту", "Севілья", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Баварія", "Ліверпуль" і "Боруссія" Д.

Матчі заключного 6-го туру групового раунду ЛЧ пройдуть 8/9 грудня. "Динамо" 8 грудня прийматиме "Ференцварош", а "Шахтар" 9 грудня в Мілані зіграє з "Інтером".

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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