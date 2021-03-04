На лаві запасних у цей вечір нудно не було.

Новачок "Ювентуса" Вестон Маккенні, який лише цим літом приєднався до чемпіонів Італії, став фігурантом курйозного епізоду.

Під час чергового матчу Серії А проти "Верони" тренер залишив 22-річного американця на лаві запасних.

Погляд та увагу в другому таймі Вестон спрямував на журналістку-красуню телеканалу DAZN Ділетту Леотту, яка готувалася у мікс-зоні до інтерв'ю та післяматчевого включення.

Кумедний випадок потрапив до прямого ефіру.

Зауважимо, що Ділетта є одною з найбільш відомих телеведучих Італії. На її акаунт в Instagram підписано понад сім мільйонів фолловерів.

Леотта регулярно показує підписникам ефектні фото зі своєї роботи та відпочинку.

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Автор: Будрін Артем