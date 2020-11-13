Українці, вже позбувшись шансів потрапити на чемпіонат Європи, розгромили Мальту.

Молодіжна збірна України в гостях розгромила збірну Мальти у відборі на чемпіонат Європи-2021.

Зустріч завершилася перемогою української збірної з рахунком 4:1.

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У складі української збірної дубль оформив Микола Кухаревич, ще по голу забили Богдан Милованов та Ілля Шевцов.

Рахунок міг бути і більшим, але Євген Ісаєнко у другому таймі не реалізував пенальті.

Мальта U-21 - Україна U-21 - 1:4

Голи: Елуні, 47 - Кухаревич, 4, 32, Милованов, 79, Шевцов, 90+2

Україна U-21: Трубін, Дубінчак, Сирота, Бабогло, Якимець, Судаков (Кравчук, 72), Булеца (Ярмолюк, 86), Бражко, Вантух (Шевцов, 86), Кухаревич (Ісаєнко, 64), Назаренко (Милованов, 64)

Відзначимо, що збірна України ще до цієї гри позбулася шансів на вихід на Євро-2021.

Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2021: що потрібно знати

Збірна України виступає в одній групі з командами Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

У попередньому матчі відбору українці поступилися Північній Ірландії, через що втратили теоретичні шанси на вихід на Євро-2021.

У дев'яти матчах Україна набрала 13 очок (4 перемоги, 1 нічия і 4 поразки) і за тур до фінішу відбору займає 3-е місце у своїй відбірковій групі. На перших двох позиціях Данія (25 очок в 9 іграх) і Румунія (19 очок в 9 іграх).

На Євро U-21 виходять переможці груп, а також найкращі другі місця.

Свій заключний матч у відборі команда Руслана Ротаня проведе 17 листопада - вдома проти Північної Ірландії.

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Автор: Антон Дудар