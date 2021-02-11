Команда Пепа Гвардіоли та Олександра Зінченка виграла вже 15 матчів поспіль.

"Манчестер Сіті" переміг "Суонсі" в 1/8 фіналу Кубка Англії (3:1) і встановив рекорд англійського футболу.

Як повідомляє ESPN у Twitter, ця перемога стала для "Сіті" п'ятнадцятою поспіль у всіх турнірах.

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Така серія є рекордною для клубів з вищого дивізіону чемпіонату Англії. Раніше нікому не вдавалося здобути 15 перемог поспіль у всіх турнірах.

Попередній рекорд утримували "Престон" (у сезоні 1891/92) і "Арсенал" (у сезоні 1987/88), які перемагали в 14 матчах поспіль.

В рамках цієї серії "Сіті" здобув 10 перемог в АПЛ, 2 - в Кубку Ліги і 3 - в Кубку Англії. "Городяни" забили 40 голів, а пропустили всього 5.

Безпрограшна серія "Ман Сіті" на даний момент налічує взагалі 22 матчі, вона триває з листопада.

"Не можна заперечувати, що ми пишаємося і задоволені тим, що зуміли побити цей давній рекорд. Рекорди для цього і існують. У наш час нелегко виграти 15 матчів поспіль", - зазначив головний тренер "городян" Пеп Гвардіола, якого цитує BBC.

Додамо, що Олександр Зінченко в матчі проти "Суонсі" не грав - українець, який останнім часом закріпився в основному складі "Сіті", отримав можливість відпочити.

"Манчестер Сіті": результати сезону

"Манчестер Сіті" невпевнено стартував у сезоні, але після останніх успішних результатів команда вирвалася в лідери АПЛ і на 5 очок випереджає найближчого переслідувача "МЮ", маючи при цьому матч у запасі.

У Кубку Англії "Сіті" дістався вже до чвертьфіналу, а в Кубку англійської ліги вийшов у фінал, обігравши "МЮ".

У Лізі чемпіонів "Ман Сіті" впевнено посів перше місце в одній групі з "Порту", "Олімпіакосом" і "Марселем", набравши 16 очок.

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Автор: Антон Дудар