Бізнесмен охоче вкладав гроші в футбольний ринок України.

Екс-президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський згадав свої інвестиції в процвітання клубу.

Про це він сказав в інтерв'ю "BurBuzz" на YouTube.

"Десь 270 мільйонів доларів за 7,5 років. Це тільки в проєкт "Металіст", не рахуючи Євро. Євро - окрема пісня, хоча це теж футбол", - зазначив колишній функціонер.

На запитання журналіста чи отримав за продаж клубу 300 мільйонів євро, Ярославський відповів наступне:

"Ні, це не відповідає дійсності. Називати цифру не буду - це питання конфіденційності контракту. Сума переконлива. Чи відбив я гроші? Ні, звичайно. Але я отримав таке задоволення, що ніякими грошима його оцінити неможливо. Сума ця менша, ніж 300".

Нагадаємо, що нещодавно екс-президент давав коментар з приводу вірогідного відродження харківського клубу.

"Металіст" Харків: історія клубу

"Металіст" був заснований в 1925 році. Клуб ставав володарем Кубка СРСР (1988), а в Україні - срібним призером УПЛ (2013) і шість разів бронзовим призером.

"Металіст" один раз грав у кваліфікації Ліги чемпіонів, але був дискваліфікований. У Лізі Європи сезону 2011-2012 команда доходила до чвертьфіналу.

У 2012 році Олександр Ярославський продав клуб Сергію Курченку. Новий президент на початку 2014 року втік з України. У клубі стали накопичуватися борги і в 2017 році він фактично припинив існування.

У тому ж році в Харкові створили клуб "Металіст-1925", який зараз грає в Першій лізі, а в 2020 році був заснований клуб "Металл".

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Автор: Будрін Артем