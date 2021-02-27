Златан Ібрагімович / фото REUTERS

Нападник італійського "Мілану" Златан Ібрагімович вважає бразильця Роналдо на прізвисько "Зубастик" найсильнішим гравцем в історії футболу. 

Про це повідомляє Discovery+Sport.

"Не думаю, що феномену Роналдо потрібна додаткова характеристика. Він був досконалим гравцем", - сказав 39-річний швед.

"Я завжди кажу: є люди, які грають в футбол, а є люди, які і є футбол. Для мене він і є футбол. Всі хотіли грати як він, все хотіли стати їм. Він повністю змінив футбол своїм рухом, своїми переступання, своїм дриблінгом, який я називаю "змійкою". Для мене він, а не хтось інший, найкращий гравець в історії футболу", - додав Златан.

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Автор: Будрін Артем