У гравців давній конфлікт на підґрунті азартних ігор.

Агент одіозного українського футболіста Артема Мілевського Олександр Панков запропонував провести боксерський бій між його клієнтом та голкіпером "Динамо" Денисом Бойком на прізвисько Кінг-Конг.

Про це повідомляє SportArena.

"У мене крута ідея, влаштувати поєдинок Мілевського з Бойком за правилами боксу. Без шоломів. Зібрати людей, запросити глядачів. Зробити це в мальовничому місці, в якомусь парку, на свіжому повітрі, влітку, в Києві. Вони без майок, дуель поглядів, зважування. А потім - три раунди по три хвилини. А чому ні?", - висунув ідею Панков.

Нагадаємо, що між гравцями конфлікт виник через те, що у 2018 році Мілевський в Instagram назвав Бойка "щуром" через те, що під час спільного виступу футболістів за київське "Динамо" голкіпер спробував шахраювати під час гри в карти. Пізніше Бойко демонстративно уникнув рукостискання з Мілевським.

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Кар'єра Артема Мілевського: головне

Артем Мілевський найбільш відомий виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).

За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

Останнім клубом в закордонній кар'єрі 36-річного нападника було брестське "Динамо" (104/20/32), з яким Мілевський став чемпіоном Білорусі у 2019 році, володарем Кубка Білорусі - 2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.

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Автор: Будрін Артем