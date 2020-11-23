Златан Ібрагімович забив десять голів у шести матчах Серії А в цьому сезоні.

У центральному матчі 8-го туру італійської Серії А "Мілан" на виїзді обіграв "Наполі".

Дублем у переможців відзначився 39-річний Златан Ібрагімович. Ще один м'яч на рахунку Йенса Хеуге. У складі "Наполі" забив Дріс Мертенс.

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Ібрагімович забив дев'ятий і десятий голи в шести матчах в Серії А, в яких брав участь у цьому сезоні. Він відзначався в кожному з поєдинків.

З урахуванням минулого сезону Златан забиває у восьми поспіль матчах чемпіонату Італії.

Шведський форвард знову обійшов нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду в списку найкращих бомбардирів Серії А. У португальця - 8 забитих м'ячів.

"Мілан" набрав 20 очок і піднявся на перше місце в Серії А. У "Наполі" в активі 14 очок, команда займає шосту позицію.

"Наполі" - "Мілан" - 1:3

Голи: Мертенс, 63 - Ібрагімович, 20, 54, Хауге, 90+5

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Маріу Руї, Руїс (Ельмас, 90), Бакайоко, Лосано (Зьелінски, 56), Політано (Петанья, 69), Інсіньє, Мертенс

"Мілан": Дж. Доннарумма, Калабрія, К'єр, Романьолі, Ернандес, Кессьє, Беннасер, Салемакерс (Кастільєхо, 73), Чалханоглу (Круніч, 87), Ребич (Хауге, 73), Ібрагімович (Коломбо, 78)

Вилучення: Бакайоко, 65 (повторне попередження)

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Автор: Антон Дудар