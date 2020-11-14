Андрій Шевченко не може розраховувати на всіх найсильніших.

Стала відома офіційна заявка збірної України на матч Ліги націй проти збірної Німеччини.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, тренерський штаб збірної зміг внести в заявку на гру тільки 17 польових гравців. Також в неї включені три воротарі.

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З тих гравців, які залишилися в розпорядженні Андрія Шевченка, до заявки не потрапив тільки воротар Дмитро Різник.

Повністю заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків

Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Марлос, Ігор Харатін, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Олександр Зубков

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс

Німеччина - Україна: перед матчем

Матч Німеччина - Україна повинен пройти 14 листопада в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина - Україна по ТБ.

Напередодні стало відомо про спалах коронавірусу в збірній України, через що проведення матчу опинилося під питанням. Позитивні тести здали чотири гравці.

Раніше із заявки збірної України через травми і коронавірус були виключені три футболісти. Ще ряд гравців з "Динамо" не був викликаний до збірної через COVID-19.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

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Автор: Антон Дудар