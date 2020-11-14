Стала відома офіційна заявка збірної України на матч Ліги націй проти збірної Німеччини.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, тренерський штаб збірної зміг внести в заявку на гру тільки 17 польових гравців. Також в неї включені три воротарі.
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З тих гравців, які залишилися в розпорядженні Андрія Шевченка, до заявки не потрапив тільки воротар Дмитро Різник.
Повністю заявка виглядає наступним чином:
Воротарі: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків
Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко
Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Марлос, Ігор Харатін, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Олександр Зубков
Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс
Німеччина - Україна: перед матчем
- Матч Німеччина - Україна повинен пройти 14 листопада в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина - Україна по ТБ.
- Напередодні стало відомо про спалах коронавірусу в збірній України, через що проведення матчу опинилося під питанням. Позитивні тести здали чотири гравці.
- Раніше із заявки збірної України через травми і коронавірус були виключені три футболісти. Ще ряд гравців з "Динамо" не був викликаний до збірної через COVID-19.
- Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.
- Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).
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