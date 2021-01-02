Олександр Зінченко / фото REUTERS
Римський "Лаціо" зацікавлений в українському півзахисникові "Манчестер Сіті" Олександрі Зінченку.
Про це повідомляє Corriere Dello Sport.
Джерело зазначає, що "Лаціо" може запропонувати "Манчестер Сіті" взяти Зінченка в оренду з правом викупу. Вартість трансферу складе 20 мільйонів євро.
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В італійському клубі Зінченка бачать на лівому фланзі. Однак він є не єдиним кандидатом на підсилення позиції.
Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" не планує продавати Зінченка взимку.
Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У складі "Сіті" Зінченко провів 74 матчі і забив 2 голи. Він двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У поточному сезоні на рахунку українця 1 гол і 1 асист в шести матчах за "Сіті" у всіх турнірах.
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.
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