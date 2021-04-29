Олексій Пінчук зламав ногу супернику в товариському матчі.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу довічно дискваліфікував футболіста аматорського клубу "Скорук" Олексія Пінчука.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

У товариському матчі проти "Дніпра-1" U-19, який відбувся 3 березня, Пінчук невиправдано грубо і, не намагаючись зіграти в м'яч, сфолив у центрі поля і зламав ногу футболісту дніпрян Олександру Кілику.

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Тепер Пінчук назавжди відсторонений від змагань під егідою УАФ та її членів.

Раніше Асоціація футболу Дніпропетровської області безстроково відсторонила Пінчука від участі в турнірах під своєю егідою.

29-річний Пінчук раніше виступав на професійному рівні. Він пограв за кам'янську "Сталь", Вірменський "Гандзасар", "Суми", "Верес", "Миколаїв", запорізький "Металург" і "Гірник-Спорт".

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Автор: Антон Дудар