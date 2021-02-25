Ігор Климовський покинув свій пост.

Донецький "Олімпік" оголосив про те, що Ігор Климовський покинув пост головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Олімпіка".

Відзначається, що дане рішення було прийнято за підсумками бесіди тренера і президента клубу Владислава Гельзіна після матчу проти "Дніпра-1".

Новим головним тренером "Олімпіка" стане екс-капітан київського "Динамо" Юрій Калітвінцев. Про це Гельзін повідомив у коментарі Footboom.com.

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"Юрій Калітвінцев сьогодні буде представлений команді в якості нового наставника. Він укладе з "Олімпіком" контракт до кінця наступного сезону, тобто на півтора року", - сказав Гельзін.

Климовський очолював "Олімпік" вже втретє в кар'єрі - з липня 2020 року він був головним тренером без приставки "виконуючий обов'язки".

Останнім місцем роботи Калітвінцева було московське "Динамо", яке він очолював з 2016 по 2017 роки.

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Після 14 матчів "Олімпік" займає восьме місце в таблиці УПЛ, набравши 17 очок.

У другому турі команда стартувала з двох поразок: 1:3 проти "Динамо" і 0:2 проти "Дніпра-1".

З Кубка України "Олімпік" сенсаційно вилетів в 1/16 фіналу.

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Автор: Антон Дудар