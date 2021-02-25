Донецький "Олімпік" оголосив про те, що Ігор Климовський покинув пост головного тренера команди.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Олімпіка".
Відзначається, що дане рішення було прийнято за підсумками бесіди тренера і президента клубу Владислава Гельзіна після матчу проти "Дніпра-1".
Новим головним тренером "Олімпіка" стане екс-капітан київського "Динамо" Юрій Калітвінцев. Про це Гельзін повідомив у коментарі Footboom.com.
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"Юрій Калітвінцев сьогодні буде представлений команді в якості нового наставника. Він укладе з "Олімпіком" контракт до кінця наступного сезону, тобто на півтора року", - сказав Гельзін.
Климовський очолював "Олімпік" вже втретє в кар'єрі - з липня 2020 року він був головним тренером без приставки "виконуючий обов'язки".
Останнім місцем роботи Калітвінцева було московське "Динамо", яке він очолював з 2016 по 2017 роки.
"Олімпік": результати в сезоні 2020-2021
- Після 14 матчів "Олімпік" займає восьме місце в таблиці УПЛ, набравши 17 очок.
- У другому турі команда стартувала з двох поразок: 1:3 проти "Динамо" і 0:2 проти "Дніпра-1".
- З Кубка України "Олімпік" сенсаційно вилетів в 1/16 фіналу.
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