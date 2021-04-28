Віктор Скрипник вважає, що над його командою знущаються "від гри до гри".

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник емоційно прокоментував матч з "Олімпіком", в якому його команда програла з рахунком 1:2 через спірні суддівські рішення.

У цій грі арбітри спірно скасували гол "Зорі", а також спірно вилучили воротаря луганчан.

Свої коментарі Скрипник дав в ефірі телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Якщо так брати - можна дуже мало про саму гру говорити. Це триває вже багато матчів. Не кажу, що поспіль, але мені просто шкода моїх хлопців. Нічого, ми все одно будемо третіми. Шкода, що ми підходимо туди наверх, а нам дають понюхати, так би мовити. Якщо чесно сказати, нервів не вистачає".

"Екзотики вистачає мені в Україні. Боремося з вітряками. Всі все розуміють, але якось у нас все ось так ось. Ні коментарів рішень... Все йде, як воно треба комусь", - додав він.

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Скрипник підкреслив, що в епізоді з вилученням воротар "Зорі" був першим на м'ячі, а у гравця "Олімпіка" був зафіксований офсайд.

Також він висловив думку, що над "Зорею" знущаються:

"Ми своє місце захистимо. Але так не можна - знущатися від гри до гри. Зараз - фатальні помилки. Це вже смішно і дуже неприємно. Хлопці роздратовані ситуацією, в якій ми просто нічого не можемо. Який футбол? Він завжди складається з таких рішень - там пересмикнули, там свиснули, там вигнали, там поставили, там скасували: починається цей кінозал. Все якось так у нас, якісь рішення - маячня божевільного".

"Суддя повинен викликати повагу виконаною роботою, сьогодні ці судді у мене повагу не викликали", - підсумував Скрипник.

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Автор: Антон Дудар