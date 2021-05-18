Головний тренер Динамо Мірча Луческу кілька років тому хотів повернутися до донецького Шахтаря.
Як розповів Луческу в інтерв'ю Football Hub, після роботи в збірній Туреччині він телефонував у Шахтар і був готовий працювати безкоштовно з молоддю.
"Після збірної Туреччини мені потрібна була пауза, були проблеми зі здоров’ям і потрібно було побути вдома. Потім я телефонував у Шахтар і пропонував свої послуги безкоштовно. Говорив, що можу повернутися і допомогти молоді. Процес становлення молодих футболістів досить складний. Я відчував, що можу і хочу працювати. Повторюся - безкоштовно. Але Шахтар обрав інший шлях і зробив правильно", - розповів Луческу.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
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- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також вийшло у фінал Кубка України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- Луческу розповів, що змінив у "Динамо" після свого приходу.
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