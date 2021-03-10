"Гірники" вирушили до Риму без Тараса Степаненка та ще кількох гравців основної обойми.

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко не зможе зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми".

Читайте такожРома - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги ЄвропиЯк повідомляє прес-служба "Шахтаря" в Twitter, Степаненко не увійшов до числа гравців, які вирушили з командою до Риму.

Півзахисник "гірників" травмувався 21 лютого в матчі проти "Руху". Поки невідомо, коли він зможе повернутися на поле.

У Рим Луїш Каштру взяв 23 футболісти. У списку також відсутні Давид Хочолава, Маркіньос Сіпріано і Михайло Мудрик.

Рома - Шахтар: перед матчем

Матч "Рома" - "Шахтар" відбудеться в Римі 11 березня. Початок - о 22.00.

"Шахтар" вперше зустрінеться зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

В 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов тель-авівський "Маккабі" (2:0 і 1:0). "Рома" вибила з боротьби іншу колишню команду Фонсеки "Брагу" (2:0 і 3:1).

Після жеребкування у "Шахтарі" оцінили свої шанси в дуелі з "Ромою".

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), в 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а в 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

Головним арбітром матчу "Рома" - "Шахтар" буде португалець Артур Мануель Діаш.

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Автор: Антон Дудар