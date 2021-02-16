Український нападник "Гента" Роман Яремчук відзначився хет-триком і гольовою передачею в матчі 26-го туру Чемпіонату Бельгії проти "Мускрона".
"Буйволи" виграли з рахунком 4:0, а Роман зіграв усі 90 хвилин. Яремчук відкрив рахунок на табло на 29-й хвилині зустрічі. На 70-й хвилині він асистував своєму колезі по амплуа. На 85-й Яремчук оформив дубль. У компенсований час Роман забив свій третій гол у матчі.
Портал Whoscored поставив найвищу оцінку нападнику - 10! Найкращий в складі обох колективів.
В активі 25-річного форварда збірної України 16 голів і 5 гольових передач у 29 матчах за "Гент" в поточному сезоні.
Зауважимо, що в поєдинку з "Мускроном" з перших хвилин на полі з’явився півзахисник Роман Безус, якого замінили на 66-й хвилині.
Після 27 турів "Гент" посідає 12-те місце турнірної таблиці Ліги Жюпіле.
У наступному матчі "буйволи" 19 лютого зустрінуться з "Мехеленом", за який на правах оренди з "Селтіка" грає ще один українець Мар’ян Швед.
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Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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