Екс-форвард "Динамо" став героєм вечора.

Український нападник "Гента" Роман Яремчук відзначився хет-триком і гольовою передачею в матчі 26-го туру Чемпіонату Бельгії проти "Мускрона".

"Буйволи" виграли з рахунком 4:0, а Роман зіграв усі 90 хвилин. Яремчук відкрив рахунок на табло на 29-й хвилині зустрічі. На 70-й хвилині він асистував своєму колезі по амплуа. На 85-й Яремчук оформив дубль. У компенсований час Роман забив свій третій гол у матчі.

Портал Whoscored поставив найвищу оцінку нападнику - 10! Найкращий в складі обох колективів.

В активі 25-річного форварда збірної України 16 голів і 5 гольових передач у 29 матчах за "Гент" в поточному сезоні.

Зауважимо, що в поєдинку з "Мускроном" з перших хвилин на полі з’явився півзахисник Роман Безус, якого замінили на 66-й хвилині.

Після 27 турів "Гент" посідає 12-те місце турнірної таблиці Ліги Жюпіле.

У наступному матчі "буйволи" 19 лютого зустрінуться з "Мехеленом", за який на правах оренди з "Селтіка" грає ще один українець Мар’ян Швед.

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Автор: Будрін Артем