Романа Яремчука розглядають як заміну капітану "Роми" Едіну Джеко.

Італійська "Рома" готова заплатити 12 млн євро за нападника бельгійського "Гента" та збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляє Voetbal.

Яремчук може змінити клубну прописку вже цієї зими. Екс-тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека бачить в Яремчуку заміну Едіну Джеко. Фонсека має конфлікт з боснійським нападником. Клуб зі столиці Італії запропонував за Яремчука 12 млн євро.

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За даними Transfermarkt вартість екс-нападника київського "Динамо" сягає 11 мільйонів євро.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Будрін Артем