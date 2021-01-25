Італійська "Рома" готова заплатити 12 млн євро за нападника бельгійського "Гента" та збірної України Романа Яремчука.
Про це повідомляє Voetbal.
Яремчук може змінити клубну прописку вже цієї зими. Екс-тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека бачить в Яремчуку заміну Едіну Джеко. Фонсека має конфлікт з боснійським нападником. Клуб зі столиці Італії запропонував за Яремчука 12 млн євро.
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За даними Transfermarkt вартість екс-нападника київського "Динамо" сягає 11 мільйонів євро.
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 12 голів і 4 результативні передачі в 22 матчах за бельгійський клуб.
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