Зірковий португалець оцінив перспективи Кріштіану-молодшого у футболі.

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду обговорив перспективи свого сина Кріштіану-молодшого у футболі, а також розповів, що його дратує.

Роналду цитує abola.pt.

"Подивимося, чи стане він відмінним гравцем. Іноді він п'є колу, газовані напої, їсть картопляні чіпси, хоча знає, що мене це дратує. Іноді я кажу йому, що після тренування йому слід пірнути в холодну воду, щоб відновитися, а він каже: "Тато, але там так холодно". Але це нормально, йому всього лише десять років", - сказав Роналду.

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"У нього є потенціал. У нього є швидкість, хороший дриблінг. Але цього недостатньо. Я завжди кажу, що потрібно багато працювати і старатися. Я не буду тиснути на нього, щоб він став професійним футболістом, але, звичайно, мені хотілося б цього. Але в першу чергу я хочу, щоб він був найкращим у своїй справі, будь він футболістом або лікарем", - додав португалець.

Відзначимо, що Кріштіану-молодший займається в академії "Ювентуса".

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Автор: Антон Дудар