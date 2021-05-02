Нереалізований пенальті та дві червоні картки свідчать про високу температуру поєдинку.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився гольовою передачею в матчі 34-го туру Серії А проти "Сассуоло".

На 32-й хвилині матчу Малиновський асистував Робіну Гозенсу - українець ефектно в один дотик скинув м'яч німцю, а той розстріляв воротаря суперників. Це вже десятий асист екс-хавбека луганської "Зорі" в поточному розіграші Серії А. Окрім цього в його активі ще 6 забитих голів.

Читайте такожПопереду лише Мессі: Малиновський посів друге місце в рейтингу авторитетного порталу

Проте старання Руслана не допомогли - "Аталанта" все одно не змогла виграти цю зустріч. В другому таймі "нероверді" відквитали один м'яч та гра завершилася внічию 1:1.

Що особливо цікаво, так це те, що на 76-й хвилині команда українця могла вирвати перемогу, але форвард Луїс Муріель не забив пенальті. До слова про високий накал пристрастей свідчить наявність двох червоних карток. В першому таймі вилучення заробив голкіпер "Аталанти", а в другому вже видалився захисник "Сассуоло".

Напевно, нерви футболістів були на межі зриву, оскільки ціна протистояння була висока: бергамаски борються за путівку в Лігу чемпіонів, а "Сассуоло" змагається за можливість потрапити у Лігу Європи.

"Аталанта" зберігає другу сходинку та має 69 очок в активі. "Сассуоло" поки що восьмий і має 53 бали.

"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:1

Голи: Гозенс, 32 - Берарді, 52 (пенальті)

"Сассуоло": Консільї, Кірікеш (Феррарі, 46), Мюльдюр (Тольян, 87), Кірьякопулос, Марлон, Локателлі, Траоре (Айхан, 78), Берарді, Обіанг (Бурабія, 60), Бога, Дефрель (Распадорі, 46).

"Аталанта": Голліні, Хатебур, Толой (Паломіно, 79), Джимсіті, Гозенс, Малиновський, Фройлер, Пессіна (Спортьєлло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муріель, 60).

Вилучення: Голліні, 22 - Марлон, 75

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 38 матчів, 7 голів і 10 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін