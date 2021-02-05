Головний тренер СК "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч сказав компліментарні слова на адресу Євгена Селезньова, незважаючи на нещодавній конфлікт з форвардом.
Про це стало відомо з інтерв'ю Йовічевіча для YouTube-каналу "Бомбардир".
"Я вважаю його дуже хорошим футболістом. Поважаю його кар'єру. Те, що сталося між нами - це футбол. У нього тоді був пульс 200, а у мене 240", - прокоментував тренер.
"Ми повинні поважати один одного. Він продовжує добре працювати, це один з футболістів, яких мені хотілося б мати в команді", - завершив думку Йовічевіч.
Нагадаємо, що Селезньов був відрахований з останнього свого клубу "Колос" за грубе порушення спортивного режиму.
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Євген Селезньов: повернення в Україну
- Селезньов підписав контракт з "Колосом" 2 вересня 2020 року. Він повернувся в Україну після чотирьох років виступів у Туреччині та Іспанії.
- Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).
- На даний момент на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".
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