Стали відомі нові подробиці ситуації з відрахуванням нападника Євгена Селезньова з клубу Української Прем'єр-Ліги "Колоса".
Про це повідомляє Sport.ua.
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Джерело підтвердило, що Селезньов відрахований за грубе порушення спортивного режиму. При цьому повідомляється, що раніше в "Колосі" вже виносили гравцеві попередження у зв'язку з аналогічними проступками.
Два перші випадки порушення режиму Селезньову пробачили, але йому зробили останнє попередження. Однак форвард проігнорував його, після чого терпець керівництва клубу урвався.
Нагадаємо, Селезньов був відрахований з "Колоса" під час зборів команди в Туреччині. Він уже покинув розташування клубу.
Євген Селезньов: повернення в Україну
- Селезньов підписав контракт з "Колосом" 2 вересня 2020 року. Він повернувся в Україну після чотирьох років виступів у Туреччині та Іспанії.
- Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).
- На даний момент на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".
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