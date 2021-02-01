Скандального футболіста вигнали через неодноразове порушення спортивного режиму.

Стали відомі нові подробиці ситуації з відрахуванням нападника Євгена Селезньова з клубу Української Прем'єр-Ліги "Колоса".

Про це повідомляє Sport.ua.

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Джерело підтвердило, що Селезньов відрахований за грубе порушення спортивного режиму. При цьому повідомляється, що раніше в "Колосі" вже виносили гравцеві попередження у зв'язку з аналогічними проступками.

Два перші випадки порушення режиму Селезньову пробачили, але йому зробили останнє попередження. Однак форвард проігнорував його, після чого терпець керівництва клубу урвався.

Нагадаємо, Селезньов був відрахований з "Колоса" під час зборів команди в Туреччині. Він уже покинув розташування клубу.

Євген Селезньов: повернення в Україну

Селезньов підписав контракт з "Колосом" 2 вересня 2020 року. Він повернувся в Україну після чотирьох років виступів у Туреччині та Іспанії.

Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).

На даний момент на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

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Автор: Антон Дудар