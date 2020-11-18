Сергій Кривцов сподівається, що результат його тесту був помилковим.

Захисник збірної України Сергій Кривцов розповів про ситуацію з коронавірусом в команді і карантин, на який українців закрили в Швейцарії.

Кривцов, якого цитує сайт телеканалів "Футбол 1/2/3", зізнався - для нього стало сюрпризом те, що він здав позитивний тест на COVID-19.

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"Вранці 17 листопада я прокинувся і в нашій групі в месенджері нам повідомили, що я, Жуніор Мораєс, Руся Малиновський і Ваня Баштовий (тренер з фізпідготовки, - Прим.) здали позитивний тест. Для мене це було сюрпризом, так як місяць тому троє з нас вже перехворіли і я подумав, що це помилка.

На ранок у нас була передігрове тренування і спочатку нам заборонили в ньому брати участь. Але потім, порадившись безпосередньо з УЄФА, нас допустили. Я вже був у тренувальній формі, але потім знову надійшло повідомлення, що влада Швейцарії заборонила нам перебувати на тренуванні і ми в підсумку сиділи у номерах", - розповів Кривцов.

За його словами, гравцям збірної України заборонили виходити з номерів:

"Я перебуваю в кімнаті, повністю ізольований. Їду мені ставлять під двері, я її просто забираю в кімнату і їм. Ось так все і відбувається. До цього хлопці з позитивними тестами так само сиділи в номерах і ні з ким не контактували".

"Проблем у спілкуванні з партнерами немає, у нас є багато програм і месенджерів. Через телефон багато писали, побачивши моє прізвище в списку з позитивними ПЛР-тестами. Я все ж сподіваюся і думаю, що це помилка", - додав Кривцов.

Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, 18 листопада збірна України зможе покинути Швейцарію.

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Автор: Антон Дудар