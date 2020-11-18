Захисник збірної України Сергій Кривцов розповів про ситуацію з коронавірусом в команді і карантин, на який українців закрили в Швейцарії.
Кривцов, якого цитує сайт телеканалів "Футбол 1/2/3", зізнався - для нього стало сюрпризом те, що він здав позитивний тест на COVID-19.
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"Вранці 17 листопада я прокинувся і в нашій групі в месенджері нам повідомили, що я, Жуніор Мораєс, Руся Малиновський і Ваня Баштовий (тренер з фізпідготовки, - Прим.) здали позитивний тест. Для мене це було сюрпризом, так як місяць тому троє з нас вже перехворіли і я подумав, що це помилка.
На ранок у нас була передігрове тренування і спочатку нам заборонили в ньому брати участь. Але потім, порадившись безпосередньо з УЄФА, нас допустили. Я вже був у тренувальній формі, але потім знову надійшло повідомлення, що влада Швейцарії заборонила нам перебувати на тренуванні і ми в підсумку сиділи у номерах", - розповів Кривцов.
За його словами, гравцям збірної України заборонили виходити з номерів:
"Я перебуваю в кімнаті, повністю ізольований. Їду мені ставлять під двері, я її просто забираю в кімнату і їм. Ось так все і відбувається. До цього хлопці з позитивними тестами так само сиділи в номерах і ні з ким не контактували".
"Проблем у спілкуванні з партнерами немає, у нас є багато програм і месенджерів. Через телефон багато писали, побачивши моє прізвище в списку з позитивними ПЛР-тестами. Я все ж сподіваюся і думаю, що це помилка", - додав Кривцов.
Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, 18 листопада збірна України зможе покинути Швейцарію.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Воно не буде прийнято оперативно. Є три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1).
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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