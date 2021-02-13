Команди зіграють на День всіх закоханих.

Матч 14-го туру УПЛ між "Колосом" та "Шахтарем" перенесено на 14-е лютого на стадіон "Динамо" імені Лобановського в Києві. Зустріч розпочнеться, як і планувалося, о 14:00.

Про це повідомляє ФК "Колос" у себе на офіційному сайті.

Спочатку поєдинок повинен був пройти в суботу, 13-го лютого, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Але жахливий стан поля цього зробити не дозволив.

Нагадаємо, що матч першого кола між цими командами завершився з рахунком 3:1 на користь "Шахтаря".

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Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 30 очок і на одне очко випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Десна" (23 очок).

У зоні вильоту йде "Дніпро-1", у якого в активі 8 очок.

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Автор: Будрін Артем