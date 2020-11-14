Тасос Сідіропулос вже працював на матчі збірної України / фото sport.avaz.ba
Грек Тасос Сідіропулос призначений головним арбітром матчу 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України.
Про це інформує офіційний сайт УАФ.
Допомагати Сідіропулосу на лініях будуть його співвітчизники Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Резервним арбітром призначений Василіс Фотіас.
41-річний Сідіропулос перетинався зі збірною України один раз. Це сталося в 2018 році і також в рамках Ліги націй - збірна України на своєму полі мінімально обіграла Словаччину (1:0).
Швейцарія - Україна: перед матчем
- Матч Швейцарія - Україна пройде 17 листопада на "Свісспорарені" в Люцерні.
- У матчі першого кола українцям вдалося обіграти швейцарців з рахунком 2:1.
- Перед заключним туром Україні ще належить зіграти на виїзді з Німеччиною, а Швейцарія прийматиме Іспанію.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram