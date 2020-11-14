Заключний матч української збірної судитиме бригада з Греції.

Грек Тасос Сідіропулос призначений головним арбітром матчу 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України.

Про це інформує офіційний сайт УАФ.

Допомагати Сідіропулосу на лініях будуть його співвітчизники Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Резервним арбітром призначений Василіс Фотіас.

41-річний Сідіропулос перетинався зі збірною України один раз. Це сталося в 2018 році і також в рамках Ліги націй - збірна України на своєму полі мінімально обіграла Словаччину (1:0).

Швейцарія - Україна: перед матчем

Матч Швейцарія - Україна пройде 17 листопада на "Свісспорарені" в Люцерні.

У матчі першого кола українцям вдалося обіграти швейцарців з рахунком 2:1.

Перед заключним туром Україні ще належить зіграти на виїзді з Німеччиною, а Швейцарія прийматиме Іспанію.

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Автор: Антон Дудар