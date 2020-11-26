Про смерть батька Дієго Сінагра дізнався від журналіста.

У сина легендарного Дієго Марадони, італійського футболіста Дієго Сінагри почалися ускладнення на тлі коронавірусу.

Про це повідомила журналіст Танкреді Палм'єрі у своєму Twitter.

За її словами, 34-річний Сінагра був переведений в реанімаційне відділення.

Також вона повідомила, що про смерть батька Дієго Сінагра дізнався від журналіста.

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"На жаль, відомий телеведучий з "жовтої" преси намагався поспілкуватися з ним телефоном, щоб дізнатися його реакцію. Саме так Дієго-молодший дізнався, що він втратив свого батька", – написав Палм'єрі в Twitter.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть Дієго Марадони.

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона виступав на позиціях атакувального півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" і "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч та забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, ніж приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

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Автор: Денис Прядко