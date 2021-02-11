Цифрова розважальна платформа потішить вболівальників.

Мобільний додаток для коротких відео TikTok став глобальним спонсором Євро-2020.

Про це повідомляє UEFA.

Користуючись партнерством з УЄФА TikTok прагне зміцнити репутацію платформи, на якій футбольні вболівальники можуть ділитися пристрастю до гри, а також залучити нову аудиторію.

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TikTok стане інструментом, за допомогою якого вболівальники будуть стежити за улюбленими творцями футбольного контенту, ділитися найкращим футбольним контентом і створювати відео зі своїми власними особливими моментами, емоціями та святкуваннями в рамках турніру.

"У найближчі місяці ми сподіваємося на тісну співпрацю з TikTok, щоб показати фанатам всього світу новий унікальний спосіб взаємодії з чемпіонатом Європи з футболу, який надає їм можливість спілкуватися і ділитися своєю пристрастю до однієї з провідних подій у світі спорту", - зазначив директор з маркетингу УЄФА Гі-Лоран Епштейн.

Зауважимо, що TikTok - одне з найбільш завантажуваних додатків у світі. Платформа доступна на 75 мовах більш ніж в 150 країнах. Її мета - формувати веселе, позитивне і максимально широке товариство, заохочуючи користувачів ділитися своєю пристрастю і творчо самовиражатися за допомогою коротких відео.

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Автор: Будрін Артем