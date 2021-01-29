"Ліверпуль" перервав безгольову серію в АПЛ, яка налічувала 450 хвилин.

У центральному матчі 20-го туру АПЛ "Ліверпуль" виграв у "Тоттенхема" на виїзді.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

У першому таймі Сон Хен Мін забив гол за лондонців, проте арбітр скасував його після перегляду відеоповтору. А ось "Ліверпуль" забив легітимний гол. В роздягальню важливий м'яч забив Фірміно на 49-й хвилині. Таким чином, "Ліверпуль" перервав свою безгольову серію в АПЛ, яка налічувала 450 хвилин.

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У другому таймі підопічні Юргена Клоппа забили ще двічі. Трент Александер-Арнольд та Садіо Мане забили на 47-й та 65-й хвилині відповідно. За "Тоттенхем" єдиним м'ячем відзначився на 49-й хвилині П'єр-Еміль Хейбьєрг.

Зауважимо, що "Ліверпуль" виграв шостий матч поспіль в "Тоттенхема". Ця перемога стала першою для чинного чемпіона Англії в рамках АПЛ у 2021 році.

Англійська Прем'єр-ліга. 20-й тур

"Тоттенхем" - "Ліверпуль" 1:3

Голи: Хейбьєрг 49 - Фірміно 45+4, Александер-Арнольд 47, Мане 65

"Тоттенхем": 1. Льоріс, 2. Догерті, 14. Родон, 15. Даєр, 24. Ор'є (Вінкс 46), 33. Девіс, 5. Хейбьєрг, 28. Ндомбеле, 7. Сон Хен Мін, 10. Кейн (Ламела 46) , 23. Бергвейн (Бейл 81).

"Ліверпуль": 1. Аліссон, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Джонс 78), 9. Фірміно (Орігі 87), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 7. Мілнер, 32. Матіп (Філліпс 46 ), 11. Салах.

Попередження: Бергвейн 30 - Алькантара 24, Філліпс 50

Нагадаємо, у матчі першого кола зустріч цих команд також завершилася звитягою "Ліверпуля" з рахунком 2:1.

АПЛ: положення команд

"Манчестер Сіті" (41 очко) на вершині таблиці. Більше того, в "містян" є гра в запасі. На другому місці "Манчестер Юнайтед" (40 очків). "Лестер" в активі має 39 пунктів і займає третю сходинку.

"Ліверпуль" (37 очок) йде четвертим. "Вест Гем" Андрія Ярмоленка на 5-й позиції. У них 35 очків.

"Тоттенхем" та "Евертон" ділять разом шосту позицію, бо в них по 33 залікові пункти. Проте у "Евертона" матч в запасі. "Челсі" з "Арсеналом" ділять 8-му позицію. В обох команд по 30 очків.

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Автор: Будрін Артем