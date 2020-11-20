У киян серйозні кадрові проблеми перед поєдинком з "Інгульцем".

Захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора отримав травму, через яку найближчим часом на полі не з'явиться.

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Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Легіонер травмував гомілкостоп, коли брав участь у матчі за збірну Польщі проти Нідерландів (1:2). Терміни відновлення Кендзьори не уточнюються.

У поточному сезоні поляк провів 16 матчів і зробив 1 асист за "Динамо" у всіх турнірах.

21 листопада "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Інгульцем" в рамках 10-го туру УПЛ. Мірча Луческу не зможе розраховувати відразу на 15 футболістів.

У лазареті з травмами також знаходяться Микита Бурда, Олександр Тимчик, Володимир Костевич і Назарій Русин.

На самоізоляції через коронавірус залишаються Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Денис Попов, Руслан Нещерет, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський та Артем Шабанов.

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Автор: Данило Слесь