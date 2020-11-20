Захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора отримав травму, через яку найближчим часом на полі не з'явиться.
Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: де дивитися матчі 10-го туру
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Легіонер травмував гомілкостоп, коли брав участь у матчі за збірну Польщі проти Нідерландів (1:2). Терміни відновлення Кендзьори не уточнюються.
У поточному сезоні поляк провів 16 матчів і зробив 1 асист за "Динамо" у всіх турнірах.
21 листопада "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Інгульцем" в рамках 10-го туру УПЛ. Мірча Луческу не зможе розраховувати відразу на 15 футболістів.
У лазареті з травмами також знаходяться Микита Бурда, Олександр Тимчик, Володимир Костевич і Назарій Русин.
На самоізоляції через коронавірус залишаються Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Денис Попов, Руслан Нещерет, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський та Артем Шабанов.
"Динамо" Київ: останні новини
- За даними ЗМІ, "Мілан" вступив у переговори з "Динамо" щодо трансферу українського форварда.
- У 4-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" доведеться грати проти "Барселони" за порожніх трибун.
- Легіонер "Динамо" здав позитивний тест на коронавірус у розташуванні своєї збірної.
- Форвард "Динамо" переніс операцію і пропустить кілька місяців.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram