Віталій Миколенко став наймолодшим футболістом, який отримав червону картку в матчі за Україну.

Віталій Миколенко, який отримав червону картку в матчі відбору на ЧС-2022 проти збірної Фінляндії, вписав своє ім'я в історію збірної України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Миколенко став наймолодшим футболістом, який отримав червону картку в матчі за збірну України. Він був вилучений з поля у віці 21 рік і 303 дні.

Читайте також"Заплутав його": воротар збірної України розділив провину за помилку та вілучення МиколенкаПопереднім "рекордсменом" був Євген Похлебаєв - в 1994 році він отримав червону картку в матчі проти Кореї в 22 роки 290 днів.

У п'ятірку також входять Віктор Леоненко (22 роки 326 днів), Роман Зозуля (23 роки 202 дні) та Тарас Степаненко (23 роки 230 днів).

Відзначимо також, що червона картка Миколенка стала 16-ю в історії збірної України.

Україна - Фінляндія: підсумки матчу

Матч Фінляндія - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Жуніора Мораєса гості відповіли голом Теему Пуккі з пенальті.

Фінляндія та Україна зустрічалися 3-й раз в історії. До цього Україна двічі перемагала. В обох випадках у відборі на ЧС-2018.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Караваєв (оцінка - 7,7). У фінів - Теему Пуккі (оцінка - 7,3).

Збірна України в цьому матчі випустила наймолодший склад за всю історію - середній вік колективу був 24,6 року.

Жуніор Мораєс забив свій дебютний гол за збірну України.

Андрій Шевченко підвів підсумки гри, заявивши, що команда провела "відмінний матч".

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 31 березня, коли прийматиме в Києві команду Казахстану. Того ж дня Франція поїде в гості до команди Боснії і Герцеговини.

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Автор: Антон Дудар