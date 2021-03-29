Георгій Бущан заявив, що неправильно підказав Віталію Миколенку.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан підтримав захисника Віталія Миколенка, який допустив ключову помилку в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

У коментарі телеканалу "Футбол 1" Бущан розділив провину за помилку Миколенка.

"Мені потрібно було підказати йому, щоб він вибив м'яч. Я сказав, щоб він мені скидав. Цим я його, напевно, заплутав. Хотів би теж вибачитися за те, що грали вдесятьох", - сказав Бущан.

Читайте також"Ми зіграли відмінний матч": Шевченко - про нічию збірної України з ФінляндієюНагадаємо, на 88-й хвилині гри Ілля Забарний віддав не найкращий пас на Віталія Миколенка, який розвернувся з м'ячем у бік штрафного майданчика, втратив його під пресингом Теему Пуккі, після чого збив форварда. Підсумок - червона картка і пенальті, з якого Пуккі зрівняв рахунок (1:1).

Україна - Фінляндія: підсумки матчу

Матч Фінляндія - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Жуніора Мораєса гості відповіли голом Теему Пуккі з пенальті.

Фінляндія та Україна зустрічалися втретє в історії. До цього Україна двічі перемагала. В обох випадках у відборі на ЧС-2018.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Караваєв (оцінка - 7,7). У фінів - Теему Пуккі (оцінка - 7,3).

Збірна України в цьому матчі випустила наймолодший склад за всю історію - середній вік колективу був 24,6 року.

Жуніор Мораєс забив свій дебютний гол за збірну України.

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 31 березня, коли прийматиме в Києві команду Казахстану. Того ж дня Франція поїде в гості до команди Боснії і Герцеговини.

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Автор: Антон Дудар