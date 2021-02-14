Команди з середини таблиці зустрічалися в Запоріжжі.

У рамках 14-го туру чемпіонату України "Маріуполь" приймав "Олександрію". Поєдинок пройшов на "Славутич Арені" в Запоріжжі, так як стадіон маріупольців знаходиться на ремонті.

"Олександрія" здобула мінімальну перемогу завдяки голу Євгена Сітало, який направив м'яч у дальній кут воріт ударом з меж штрафного майданчика.

Читайте такожФК Маріуполь прокоментував п'яну ДТП за участю українського футболістаПісля цієї перемоги олександрійці набрали 19 очок і посідають шосте місце в таблиці УПЛ. У "Маріуполя" - 16 очок і дев'ята позиція.

"Маріуполь" - "Олександрія" - 0:1

Гол: Сітало, 38

"Маріуполь": Кудрик, Мельниченко (Кірюханцев, 59), Чоботенко, Биков, Стасюк (Драмбаєв, 82), Чех, Очеретько, Мішньов (Петерман, 83), Танковський, Топалов (Кащук, 73), Кулаков (Сікан, 74)

"Олександрія": Білик, Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич (Мишенко, 89), Банада, Гречишкін, Шастал (Мірошниченко, 88), Ковалець (Калюжний, 90), Сітало

Попередження: Кірюханцев, Очеретько, Биков, Чоботенко - Сітало, Пашаєв, Мірошниченко

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

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Автор: Антон Дудар