З 23 по 25 квітня пройшли матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу.
"Динамо" розгромило "Інгулець" і за три тури до фінішу оформило чемпіонський титул. Це перше чемпіонство для киян з 2016 року.
Водночас "Шахтар" програв "Олександрії", і тепер лише на 4 очки випереджає "Зорю", у якої є матч в запасі.
Результати матчів
"Маріуполь" - "Рух" - 0:3
Голи: Климчук, 67 (з пенальті), Борячук, 76, Рунич, 88
"Львів" - "Десна" - 1:0
Гол: Ренанн, 44
"Колос" - "Ворскла" - 3:0
Голи: Костишин, 47, Чурко, 66, Смирний, 88
"Дніпро-1" - "Минай" - 3:0
Голи: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (з пенальті)
"Зоря" - "Олімпік" - 2:1
Голи: Юрченко, 12 (з пенальті), Шахаб, 70 - Каргбо, 54 (з пенальті)
"Динамо" - "Інгулець" - 5:0
Голи: Забарний, 5, Бесєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82
"Олександрія" - "Шахтар" - 2:0
Голи: Гречишкін, 44 (з пенальті), Шастал, 64
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.
- "Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.
- 28 квітня відбудуться два перенесені матчі: "Олімпік" зіграє з "Зорею", а "Львів" зустрінеться з "Рухом".
- Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
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