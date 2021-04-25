"Динамо" - чемпіон, а "Шахтар" ризикує втратити друге місце.

З 23 по 25 квітня пройшли матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу.

"Динамо" розгромило "Інгулець" і за три тури до фінішу оформило чемпіонський титул. Це перше чемпіонство для киян з 2016 року.

Водночас "Шахтар" програв "Олександрії", і тепер лише на 4 очки випереджає "Зорю", у якої є матч в запасі.

Результати матчів

"Маріуполь" - "Рух" - 0:3

Голи: Климчук, 67 (з пенальті), Борячук, 76, Рунич, 88

"Львів" - "Десна" - 1:0

Гол: Ренанн, 44

"Колос" - "Ворскла" - 3:0

Голи: Костишин, 47, Чурко, 66, Смирний, 88

"Дніпро-1" - "Минай" - 3:0

Голи: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (з пенальті)

"Зоря" - "Олімпік" - 2:1

Голи: Юрченко, 12 (з пенальті), Шахаб, 70 - Каргбо, 54 (з пенальті)

"Динамо" - "Інгулець" - 5:0

Голи: Забарний, 5, Бесєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82

"Олександрія" - "Шахтар" - 2:0

Голи: Гречишкін, 44 (з пенальті), Шастал, 64

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.

"Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.

28 квітня відбудуться два перенесені матчі: "Олімпік" зіграє з "Зорею", а "Львів" зустрінеться з "Рухом".

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Антон Дудар