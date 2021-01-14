Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість українських футболістів.
Актуальна вартість гравців вказана на transfermarkt.ru.
На перше місце в списку найдорожчих українських футболістів вийшов півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Він подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 24 мільйони.
Читайте такожРоналду - за межами топ-100: опубліковано свіжий рейтинг найдорожчих футболістів світу
У трійку також входять півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський і хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.
Рейтинг найдорожчих українських футболістів. Топ-10
1. Віктор Циганков ("Динамо") - 24 мільйони євро
2. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія) - 21 млн
3. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія) - 20 млн
4. Віталій Миколенко ("Динамо") - 15 млн
5-6. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 11 млн
5-6. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія) - 11 млн
7. Тарас Степаненко ("Шахтар") - 8 млн
8-9. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія) - 7,5 млн
8-9. Владислав Супряга ("Динамо") - 7,5 млн
10. Анатолій Трубін ("Шахтар") - 7 млн
Циганков також очолює рейтинг найдорожчих гравців УПЛ, випереджаючи представників "Шахтаря" Тете (20 мільйонів євро) і Додо (18).
Вас також можуть зацікавити новини:
- Вболівальники обрали найкращий гол Шахтаря у 2020 році (відео)
- Син заробляє більше: Луческу увійшов до списку найбільш високооплачуваних тренерів Румунії
- Названий найкращий тренер десятиліття в клубному футболі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram