Віктор Циганков виріс в ціні на п'ять мільйонів євро.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість українських футболістів.

Актуальна вартість гравців вказана на transfermarkt.ru.

На перше місце в списку найдорожчих українських футболістів вийшов півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Він подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 24 мільйони.

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У трійку також входять півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський і хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Рейтинг найдорожчих українських футболістів. Топ-10

1. Віктор Циганков ("Динамо") - 24 мільйони євро

2. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія) - 21 млн

3. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія) - 20 млн

4. Віталій Миколенко ("Динамо") - 15 млн

5-6. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 11 млн

5-6. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія) - 11 млн

7. Тарас Степаненко ("Шахтар") - 8 млн

8-9. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія) - 7,5 млн

8-9. Владислав Супряга ("Динамо") - 7,5 млн

10. Анатолій Трубін ("Шахтар") - 7 млн

Циганков також очолює рейтинг найдорожчих гравців УПЛ, випереджаючи представників "Шахтаря" Тете (20 мільйонів євро) і Додо (18).

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Автор: Антон Дудар