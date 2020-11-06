Матч 3-го туру Ліги Європи між "Вільярреалом" і "Маккабі" Тель-Авів міг не відбутися через божевільну зливу, яка пройшла у Вільярреалі.
Дощ залив поле стадіону "Естадіо де ла Кераміка" так сильно, що воно стало більше нагадувати басейн.
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Провести матч вдалося тільки завдяки співробітникам стадіону, які прибрали воду з арени.
Футболістам довелося чекати в роздягальнях більше години, перш ніж вони змогли вийти на поле.
Матч відбувся, а "Вільярреал" у підсумку виграв з рахунком 4:0.
Відео опубліковано в офіційному акаунті "Вільярреала" в Twitter.
#UEL | Ay, mare 🤦♂️... pic.twitter.com/TbPh1uAuj4— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
#UEL | VER HASTA EL FINAL 😉. pic.twitter.com/FfEXAnbRmB— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
#UEL | Todos en pie... ¡¡¡Y a aplaudir 👏😭!!!— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
IMPRESIONANTE el esfuerzo que está realizando el personal de mantenimiento del Villarreal CF 💛. pic.twitter.com/vq17RRyHY5
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