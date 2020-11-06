Через проливний дощ матч довелося відкласти на годину.

Матч 3-го туру Ліги Європи між "Вільярреалом" і "Маккабі" Тель-Авів міг не відбутися через божевільну зливу, яка пройшла у Вільярреалі.

Дощ залив поле стадіону "Естадіо де ла Кераміка" так сильно, що воно стало більше нагадувати басейн.

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Провести матч вдалося тільки завдяки співробітникам стадіону, які прибрали воду з арени.

Футболістам довелося чекати в роздягальнях більше години, перш ніж вони змогли вийти на поле.

Матч відбувся, а "Вільярреал" у підсумку виграв з рахунком 4:0.

Відео опубліковано в офіційному акаунті "Вільярреала" в Twitter.

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Автор: Антон Дудар