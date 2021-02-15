Колишній партнер Євгена Селезньова в "Шахтарі" і збірній України В'ячеслав Шевчук вважає, що у нападника непростий характер. Шевчук прокоментував ситуацію зі скандалом та відрахуванням з "Колосу" скандального гравця.
Про це повідомляють телеканали Футбол 1,2,3.
"Я ніколи не був талановитим, як Леоненко й Селезньов. Був роботягою, носив рояль, завжди був дисциплінованим... Всі знають, що у Жені непростий характер. Я не до кінця розумію, що ж сталося у нього з клубом. "Колос" ніякої інформації не надає", - вважає семиразовий чемпіон України з футболу Шевчук.
"А Женя за останній час стільки поговорив – з усіма таблоїдами, журналістами. Залишилося тільки Дмитру Гордону ще дати інтерв'ю", - висловився В'ячеслав.
Нагадаємо, що Шевчук та Селезньов разом вигравали Кубок УЄФА з "Шахтарем" у 2008 році.
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Скандал з відрахуванням Селезньова: головне
- Про відрахування Селезньова стало відомо 31 січня. За інформацією ЗМІ, "Колос" вигнав гравця через порушення спортивного режиму.
- Також стало відомо, що Селезньов неодноразово порушував режим, а в клубі робили йому вже кілька попереджень.
- Пізніше "Колос" офіційно оголосив про відрахування Селезньова, однак не став називати причини, пообіцявши зробити це пізніше.
- Нагадаємо, Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку зараз 116 голів, а рекорд - 123 м'ячі.
- Представники "Олімпіка", "Руху" та "Миная" раніше заявили, що не готові підписати Селезньова. Водночас тренер "Дніпра-1" хотів би попрацювати з форвардом.
- Врешті-решт, Селезньов розповів про те, з ким відпочивав у Туреччині.
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