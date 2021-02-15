В'ячеслав Шевчук засудив дії скандального футболіста.

Колишній партнер Євгена Селезньова в "Шахтарі" і збірній України В'ячеслав Шевчук вважає, що у нападника непростий характер. Шевчук прокоментував ситуацію зі скандалом та відрахуванням з "Колосу" скандального гравця.

Про це повідомляють телеканали Футбол 1,2,3.

"Я ніколи не був талановитим, як Леоненко й Селезньов. Був роботягою, носив рояль, завжди був дисциплінованим... Всі знають, що у Жені непростий характер. Я не до кінця розумію, що ж сталося у нього з клубом. "Колос" ніякої інформації не надає", - вважає семиразовий чемпіон України з футболу Шевчук.

"А Женя за останній час стільки поговорив – з усіма таблоїдами, журналістами. Залишилося тільки Дмитру Гордону ще дати інтерв'ю", - висловився В'ячеслав.

Нагадаємо, що Шевчук та Селезньов разом вигравали Кубок УЄФА з "Шахтарем" у 2008 році.

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Автор: Будрін Артем