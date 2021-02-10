Матч завершився внічию, а далі пройшли туринці.

"Ювентус" став першим фіналістом Кубка Італії 2020-2021. За підсумками двоматчевого протистояння туринці пройшли "Інтер".

У повторній грі "Ювентус" відстояв результат першого матчу (перемога на виїзді) - туринцям цілком вистачило нульової нічиєї.

Читайте такожПерший крок до фіналу: дубль Роналду приніс Ювентусу перемогу над Інтером у Кубку Італії (відео)Таким чином, туринський клуб в двадцятий раз в історії вийшов у фінал Кубка Італії.

"Ювентус" - "Інтер" - 0:0 (перший матч - 2:1)

"Ювентус": Буффон, Данило, Демірал, де Лігт, Алекс Сандро, Куадрадо (К'єлліні, 81), Бентанкур, Рабіо, Бернардескі (Маккені, 62), Кулусевскі (К'єза, 87), Роналду

"Інтер": Ханданович, Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Коларов, 66), Хакімі, Барелла, Брозович, Еріксен (Сенсі, 66), Дарміан (Перішіч, 57), Лукаку, Мартінес

Повне відео матчу опублікував YouTube-канал Серії А.

Кубок Італії: що потрібно знати

В іншому півфіналі зустрічаються "Наполі" та "Аталанта". Їх перша зустріч завершилася внічию (0:0), а друга пройде 10 лютого.

Фінал Кубка Італії 2020-2021 запланований на 19 травня.

Рекордсменом Кубка Італії за кількістю трофеїв є "Ювентус", який вигравав турнір 13 разів.

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Автор: Антон Дудар