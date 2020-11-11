Пятов поділився очікуваннями щодо трьох майбутніх матчів та оцінив збірну Польщі.

Голкіпер національної збірної України Андрій Пятов розповів про підготовку команди до трьох найближчих поєдинків команди.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.

Він повідомив, як змінилися умови в таборі збірної через коронавирус, пишеться на сайті УАФ.

"Ми здаємо тести. У колективі немає обмежень у плані спілкування, оскільки всі пройшли тестування, усі здорові. Звичайно, побажаю здоров’я тим хлопцям, які захворіли. Сподіваюся, вони якомога швидше повернуться. Як я казав, ми повинні підтримувати один одного та виконувати наші завдання", - сказав Пятов.

Також він пояснив, чому Андрій Шевченко викликав на поточний збір одразу чотирьох голкіперів.

"Як ви знаєте, у жовтні склалася екстремальна ситуація, довелося викликати гравців уже по ходу. Тоді у хлопців також були позитивні результати тестів. Ця історія продовжується й нині. Будемо сподіватися, що всі перехворіють у легкій формі, і все буде добре. Звичайно, утома є, але це частина футболу. Я завжди говорю, що краще грати на третій-четвертий день, коли ти в тонусі, втягуєшся в ритм. Головне, щоб гравці не хворіли. А так, думаю, усі витримають такий темп", - розповів голкіпер.

Пятов поділився очікуваннями щодо трьох майбутніх матчів та оцінив збірну Польщі.

"Коли ми проводили по два поєдинки за збір, то мали більше часу на підготовку. Зараз на це залишається один-два дні, а потім проходить гра. Проте нічого страшного, справляємося. У Польщі свої завдання, а в нас — свої. Це товариська гра. Тренер ще вкаже нам, як діяти, хто повинен грати. Проте ми все одно повинні досягати максимального результату", - розповів він.

Польща - Україна: перед матчем

Зустріч Польщі та України пройде сьогодні в Хожуві за порожніх трибун. Де дивитися матч на ТБ.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.

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Автор: Олег Давигора