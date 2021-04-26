Жерсон Родрігес міг би бути хорошим репортером.

Нападник "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес спробував себе в ролі інтерв'юера.

Після того, як "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України, Родрігес поспілкувався зі своїми одноклубниками.

Але для початку Жерсон сам відповів на питання бразильця Сідклея, а потім сам взяв в руки мікрофон і став ставити питання іншим гравцям.

Читайте такожДинамо - чемпіон: з'явилися фото і відео з церемонії нагородження та святкування команди

Родрігес ставив питання російською та англійською. Він підійшов до Віталія Буяльського, Сергія Сидорчука, Миколи Шапаренка, Олександра Караваєва, Іллі Забарного, Дениса Бойка та Артема Бєсєдіна.

Зазначимо, що Сидорчук на запитання "Як ти себе почуваєш?" відповів цитатою боксера Олександра Усика:" I'm feel. I'm very feel".

На слова Караваєва: "Ніхто не вірив, а ми взяли і довели", Родрігес відповів російською з акцентом: "Карашо, карашо, Кара, це топ, це топ, це футбол".

Відео було опубліковано на YouTube-каналі "Динамо".

Чемпіонство "Динамо": цифри і факти

"Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.

"Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".

У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).

Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами. Він перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонство і з "Шахтарем", і з "Динамо". Всього в активі 75-річного Луческу тепер 34 трофеї в кар'єрі.

"Динамо" може оформити "золотий дубль" у сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.

Разом з чемпіонським титулом "Динамо" завоювало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар