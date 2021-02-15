Один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів розробив новий дизайн для м'яча.

УЄФА разом з Adidas представили офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21, який відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

Про це стало відомо з офіційного Twitter Adidas.

Його виробником є корпорація Adidas. Назва класична - Finale Istanbul 21 і містить в собі елементи всіх 20 попередніх фіналів Ліги чемпіонів - тонкі червоні смужки є відсилками до яскравих історичних вирішальних матчів.

Цим м'ячем також гратимуть у плей-офф, який стартує 16 лютого.

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Автор: Будрін Артем