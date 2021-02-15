Новий м'яч / фото twitter.uefa
УЄФА разом з Adidas представили офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21, який відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.
Про це стало відомо з офіційного Twitter Adidas.
фото twitter.adidasfootball
Його виробником є корпорація Adidas. Назва класична - Finale Istanbul 21 і містить в собі елементи всіх 20 попередніх фіналів Ліги чемпіонів - тонкі червоні смужки є відсилками до яскравих історичних вирішальних матчів.
Цим м'ячем також гратимуть у плей-офф, який стартує 16 лютого.
фото twitter.uefa
фото twitter.uefa
фото twitter.uefa
Читайте також:
- Футбольні асоціації підтримали реформу Ліги чемпіонів: яким буде формат турніру
- Найбільш завантажуваний додаток світу став офіційним партнером УЄФА з нагоди Євро-2020
- Два українці потрапили в топ-50 найкращих футболістів планети за версією L’Equipe
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram